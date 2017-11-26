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В Столинском районе Peugeot врезался в столб: пассажир погиб, водитель накануне ДТП получил права

26 ноября 2017 16:22
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Новости Беларуси. Ночью 26 ноября в Столинском районе произошла смертельная авария.

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, легковой автомобиль Peugeot врезался в столб. За рулем транспортного средства был 20-летний молодой человек из Пинска. Он не справился с управлением, выехал на левую обочину, где и произошло столкновение со столбом ЛЭП, который упал на машину.

В Столинском районе Peugeot врезался в столб: пассажир погиб, водитель накануне ДТП получил права-1

В автомобиле в момент ДТП находились водитель и два пассажира. 17-летний житель Пинска, который сидел на заднем сидении, погиб на месте. Водителя и 19-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Парень, который находился за рулем автомобиля, был в нетрезвом состоянии и только накануне страшной аварии получил водительские права.

В Столинском районе Peugeot врезался в столб: пассажир погиб, водитель накануне ДТП получил права-4

Проводится проверка.

В начале ноября в Новогрудском районе произошла авария с участием 18-летний водителя, который врезался в трактор.

Водитель получил права за полмесяца до аварии – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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