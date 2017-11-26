В Столинском районе Peugeot врезался в столб: пассажир погиб, водитель накануне ДТП получил права

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, легковой автомобиль Peugeot врезался в столб. За рулем транспортного средства был 20-летний молодой человек из Пинска. Он не справился с управлением, выехал на левую обочину, где и произошло столкновение со столбом ЛЭП, который упал на машину.

В автомобиле в момент ДТП находились водитель и два пассажира. 17-летний житель Пинска, который сидел на заднем сидении, погиб на месте. Водителя и 19-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Парень, который находился за рулем автомобиля, был в нетрезвом состоянии и только накануне страшной аварии получил водительские права.