В Столинском районе Peugeot врезался в столб: пассажир погиб, водитель накануне ДТП получил права
Новости Беларуси. Ночью 26 ноября в Столинском районе произошла смертельная авария.
По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, легковой автомобиль Peugeot врезался в столб. За рулем транспортного средства был 20-летний молодой человек из Пинска. Он не справился с управлением, выехал на левую обочину, где и произошло столкновение со столбом ЛЭП, который упал на машину.
В автомобиле в момент ДТП находились водитель и два пассажира. 17-летний житель Пинска, который сидел на заднем сидении, погиб на месте. Водителя и 19-летнего пассажира госпитализировали с травмами.
Парень, который находился за рулем автомобиля, был в нетрезвом состоянии и только накануне страшной аварии получил водительские права.
Проводится проверка.
В начале ноября в Новогрудском районе произошла авария с участием 18-летний водителя, который врезался в трактор.
Водитель получил права за полмесяца до аварии – здесь подробнее.