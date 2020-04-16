В Ошмянах мужчина разжигал газовую плиту и на нём загорелась одежда

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. В приемное отделение больницы поступил с термическими ожогами 56-летний мужчина.

Предположительно, он разжигал газовую плиту, чтобы разогреть пищу. Однако при контакте с пламенем на жителе Ошмян загорелась одежда. Огонь потушила супруга, она же и вызвала медиков.

Пострадавший был госпитализирован.

В результате возгорания имущество в квартире не было повреждено. Подразделения МЧС не привлекались.

Устанавливается причина происшествия. Рассматриваемой версией является нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.