В Ошмянах мужчина разжигал газовую плиту и на нём загорелась одежда

Новости Беларуси. В Ошмянах мужчина пострадал из-за розжига газовой плиты.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. В приемное отделение больницы поступил с термическими ожогами 56-летний мужчина.
Новости Беларуси. В Ошмянах мужчина пострадал из-за розжига газовой плиты.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. В приемное отделение больницы поступил с термическими ожогами 56-летний мужчина.
Фото: МЧС
Предположительно, он разжигал газовую плиту, чтобы разогреть пищу. Однако при контакте с пламенем на жителе Ошмян загорелась одежда. Огонь потушила супруга, она же и вызвала медиков.
Пострадавший был госпитализирован.
В результате возгорания имущество в квартире не было повреждено. Подразделения МЧС не привлекались.
Устанавливается причина происшествия. Рассматриваемой версией является нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
Минувшей осенью в Минске мужчина тестировал походную плиту и поджег квартиру (читать далее).