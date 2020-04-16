Более 200 литров спирта пытался продать слесарь из Витебска

Новости Беларуси. В этой ситуации находятся и те, кто пытается получить спекулятивную сверхприбыть, перепродавай втридорога то, что пользуется повышенным спросом. Например спирт, который сегодня можно использовать как один из ингредиентов антисептиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Витебске изъяли более 200 литров такого вещества. Жидкостью были заполнены канистры, которые правоохранители обнаружили в гараже местного жителя. Мужчина, слесарь одного из предприятий города, пытался продать нынче востребованный товар. По словам неудавшегося предпринимателя, спирт он успел купить в России еще до того, как закрыли границы.