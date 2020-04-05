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В Могилёве мужчина украл семь трёхлитровых банок с мёдом

05 апреля 2020 11:51
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Новости Беларуси. В Могилёве мужчина проник в чужой дом и похитил семь трёхлитровых банок с мёдом. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратился 50-летний местный житель. Заявитель сказал, что кто-то разбил стекло в его окне, забрался в дом и вынес банки с мёдом общей стоимостью 210 рублей. 

Вскоре правоохранители установили подозреваемого, им оказался 59-летний безработный житель Могилёвской области, который ранее был судим. 

Выяснилось, что мужчина прогуливался по частному сектору и обратил внимание на один из домов, в окнах которого не горел свет. Гражданин решил проверить, что может быть в помещении, разбил окно и обнаружил банки с мёдом. Забрав их, фигурант ушёл. 

Часть похищенного подозреваемый продал, ещё часть – оставил себе. Находившиеся у мужчины банки с мёдом возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело. 

Зимой 2020 года в Гомеле были задержаны парень и девушка, которые подозревались в кражах из ларьков.

У задержанной был обнаружен топорик – подробности здесь

# Кража # происшествия

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