В столице Сирии у гостиницы с наблюдателями ООН прогремел взрыв. Погибли 3 человека

Новости Сирии. В столице Сирии, Дамаске, прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел возле гостиницы, где останавливаются наблюдатели ООН. Взрывное устройство было прикреплено к канистре с бензином. На месте происшествия поднимаются клубы дыма. Район оцеплен силами безопасности. Туда прибывают машины скорой помощи.

По предварительным данным, 3 человека погибли. Ответственность за взрыв взяли на себя повстанцы. Их целью были военные правительственных войск, которые проводили совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сирия уже долгое время является эпицентром боевых действий. Несмотря на усилия официального Дамаска урегулировать конфликт мирным путем, обстановка остается напряженной.