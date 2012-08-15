Прямой эфир

В столице Сирии у гостиницы с наблюдателями ООН прогремел взрыв. Погибли 3 человека

15 августа 2012 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. В столице Сирии, Дамаске, прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел возле гостиницы, где останавливаются наблюдатели ООН. Взрывное устройство было прикреплено к канистре с бензином. На месте происшествия поднимаются клубы дыма. Район оцеплен силами безопасности. Туда прибывают машины скорой помощи.

По предварительным данным, 3 человека погибли. Ответственность за взрыв взяли на себя повстанцы. Их целью были военные правительственных войск, которые проводили совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сирия уже долгое время является эпицентром боевых действий. Несмотря на усилия официального Дамаска урегулировать конфликт мирным путем, обстановка остается напряженной.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
15 августа 2012 07:21

Лесные пожары в США: более 80 очагов возгорания, уничтожены десятки строений, 1 пожарный погиб

15 августа 2012 07:10

В Испании около 30 человек пострадали в результате неудачного запуска салюта

15 августа 2012 06:56

В мексиканском городе Монтеррей неизвестные расстреляли посетителей бара. Погибли 8 человек