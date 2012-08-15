В мексиканском городе Монтеррей неизвестные расстреляли посетителей бара. Погибли 8 человек

Новости Мексики. В Мексике неизвестные открыли огонь в одном из баров города Монтеррей. Жертвами криминальной разборки стали по меньшей мере 8 человек.

По словам очевидцев, поздно ночью к бару подъехали вооруженные люди. Они ворвались в помещении и открыли огонь.

Монтеррей в последние годы превратился в совсем не безопасное место. Город – поле битвы между двумя крупнейшими наркокартелями Мексики. Около года назад бандиты подожгли казино. В огне погибли более 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.