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В мексиканском городе Монтеррей неизвестные расстреляли посетителей бара. Погибли 8 человек

15 августа 2012 06:56
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Новости Мексики. В Мексике неизвестные открыли огонь в одном из баров города Монтеррей. Жертвами криминальной разборки стали по меньшей мере 8 человек.

По словам очевидцев, поздно ночью к бару подъехали вооруженные люди. Они ворвались в помещении и открыли огонь.

Монтеррей в последние годы превратился в совсем не безопасное место. Город – поле битвы между двумя крупнейшими наркокартелями Мексики. Около года назад бандиты подожгли казино. В огне погибли более 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Перестрелка # Криминал

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