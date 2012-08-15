В Испании около 30 человек пострадали в результате неудачного запуска салюта

Новости Испании. В Испании яркое зрелище привело к трагедии. Около 30 человек пострадали в результате неудачного запуска фейерверка.

Инцидент произошел в городе Эльче на юго-востоке страны во время одного из местных праздников, который традиционно завершается салютом. В этот раз ракета попала в коробку с фейерверком. После чего произошел взрыв. Искры разлетались на большое расстояние. Некоторые попали прямо в зрителей.

Все пострадавшие находятся в больницах. Трое – в реанимации. Причины ЧП пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.