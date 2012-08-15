Лесные пожары в США: более 80 очагов возгорания, уничтожены десятки строений, 1 пожарный погиб

Новости США. В США – время лесных пожаров. На данный момент зафиксировано более 80 очагов возгорания. Самые крупные бушуют на западе страны. Огонь уже уничтожил десятки строений. Погиб, как минимум, один пожарный.

Распространению пламени способствует сухая жаркая погода и сильный ветер. Во многих штатах местные жители спешно покидают дома, опасаясь за свои жизни.

Между тем, стихия несмотря на усилия огнеборцев, вплотную подбирается к жилым кварталам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.