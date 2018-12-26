В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара

Новости Беларуси. Супруги погибла в ДТП в Столбцовском районе.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 26 декабря. 35-летний мужчина за рулем Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку. Произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого находился 25-летний водитель.