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В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара

26 декабря 2018 10:50
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Новости Беларуси. Супруги погибла в ДТП в Столбцовском районе.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 26 декабря. 35-летний мужчина за рулем Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку. Произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого находился 25-летний водитель.

В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и 30-летняя супруга мужчины.

Оба водителя были пристегнуты, на автомобилях были зимние шины, асфальт был обработан песчано-соляной смесью.

В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара-4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Проводится проверка.

На минувших выходных произошло столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем.

Погибла супружеская пара (здесь подробнее).

# Авария в Минской области # происшествия

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