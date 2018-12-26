В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара
Новости Беларуси. Супруги погибла в ДТП в Столбцовском районе.
По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 26 декабря. 35-летний мужчина за рулем Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку. Произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого находился 25-летний водитель.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и 30-летняя супруга мужчины.
Оба водителя были пристегнуты, на автомобилях были зимние шины, асфальт был обработан песчано-соляной смесью.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Проводится проверка.
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