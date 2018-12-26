В Минске под окнами горящей квартиры было найдено тело женщины

Новости Беларуси. В квартире в Минске произошел пожар. По информации МЧС, происшествие случилось утром 24 декабря на улице Лобанка. Очевидец сообщил о дыме из квартиры на последнем этаже 12-этажного дома.

Фото: МЧС

По прибытию сотрудников МЧС на место происшествия под окнами квартиры на земле было обнаружено тело женщины. Бригада скорой помощи констатировала смерть, термические ожоги на теле погибшей не были обнаружены.

Фото: МЧС

В результате пожара было повреждено имущество в комнате квартиры, помещение было закопчено. Устанавливается причина пожара.

Фото: МЧС