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В Минске под окнами горящей квартиры было найдено тело женщины

26 декабря 2018 08:41
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Новости Беларуси. В квартире в Минске произошел пожар.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 24 декабря на улице Лобанка. Очевидец сообщил о дыме из квартиры на последнем этаже 12-этажного дома.

В Минске под окнами горящей квартиры было найдено тело женщины-1

Фото: МЧС

По прибытию сотрудников МЧС на место происшествия под окнами квартиры на земле было обнаружено тело женщины. Бригада скорой помощи констатировала смерть, термические ожоги на теле погибшей не были обнаружены.

В Минске под окнами горящей квартиры было найдено тело женщины-4

Фото: МЧС

В результате пожара было повреждено имущество в комнате квартиры, помещение было закопчено.

Устанавливается причина пожара.

В Минске под окнами горящей квартиры было найдено тело женщины-7

Фото: МЧС

Рассматриваемые версии возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание.

В начале декабря из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек (читать далее).

# Пожар # происшествия

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