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Женщина-пешеход спровоцировала ДТП в Поставском районе

26 декабря 2018 07:28
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Новости Беларуси. В Поставском районе произошло ДТП, которое спровоцировал пешеход.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась вечером двадцать пятого декабря. За рулем автомобиля Renault находился 23-летний мужчина. Водитель совершил наезд на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть и не был обозначен световозвращающим элементом.

Женщина-пешеход спровоцировала ДТП в Поставском районе-1

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате транспортное средство вынесло на встречку, где произошло столкновение с автомобилем LADA Largus.

Водители двух автомобилей не пострадали, а 35-летняя женщина-пешеход была госпитализирована.

На выходных произошло столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем.

Погибла супружеская пара (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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