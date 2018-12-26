Женщина-пешеход спровоцировала ДТП в Поставском районе

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась вечером двадцать пятого декабря. За рулем автомобиля Renault находился 23-летний мужчина. Водитель совершил наезд на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть и не был обозначен световозвращающим элементом.

В результате транспортное средство вынесло на встречку, где произошло столкновение с автомобилем LADA Largus.

Водители двух автомобилей не пострадали, а 35-летняя женщина-пешеход была госпитализирована.

На выходных произошло столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем.