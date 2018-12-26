18-летний бесправник врезался в разделительное ограждение на МКАД и погиб

Новости Беларуси. В Минске легковушка врезалась в разделительное ограждение.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла ночью 25 декабря. За рулем автомобиля Ford находился 18-летний водитель. Транспортное средство двигалось по внутреннему кольцу МКАД и совершило наезд на разделительное ограждение.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель погиб. Установлено, что он не имел права управления транспортным средством и не был пристегнут.
На месте ДТП работали сотрудники столичной Госавтоинспекции, МЧС, представитель СК и специалист ГКСЭ по городу Минску. Проводится проверка.
Женщина-пешеход спровоцировала ДТП в Поставском районе (читать далее).