18-летний бесправник врезался в разделительное ограждение на МКАД и погиб

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла ночью 25 декабря. За рулем автомобиля Ford находился 18-летний водитель. Транспортное средство двигалось по внутреннему кольцу МКАД и совершило наезд на разделительное ограждение.

Новости Беларуси. В Минске легковушка врезалась в разделительное ограждение.

Водитель погиб. Установлено, что он не имел права управления транспортным средством и не был пристегнут.

На месте ДТП работали сотрудники столичной Госавтоинспекции, МЧС, представитель СК и специалист ГКСЭ по городу Минску. Проводится проверка.