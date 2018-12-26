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18-летний бесправник врезался в разделительное ограждение на МКАД и погиб

26 декабря 2018 10:40
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Новости Беларуси. В Минске легковушка врезалась в разделительное ограждение.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла ночью 25 декабря. За рулем автомобиля Ford находился 18-летний водитель. Транспортное средство двигалось по внутреннему кольцу МКАД и совершило наезд на разделительное ограждение.

18-летний бесправник врезался в разделительное ограждение на МКАД и погиб-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель погиб. Установлено, что он не имел права управления транспортным средством и не был пристегнут.

На месте ДТП работали сотрудники столичной Госавтоинспекции, МЧС, представитель СК и специалист ГКСЭ по городу Минску. Проводится проверка.

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# Авария в Минске # происшествия

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