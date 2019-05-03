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В Столбцовском районе семья ранила соседа и напала на участкового

03 мая 2019 08:49
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Новости Беларуси. 1 мая примерно в шесть вечера в деревне Вязовец нетрезвые мужчины ранили соседа и напали на правоохранителя.  

Как сообщает УВД Минского облисполкома, в среду вечерам сотрудники больницы позвонили милиционерам, сказав, что одному из сельчан в результате конфликта потребовалась медпомощь.  

К указанному месту выбыли СОГ и участковый инспектор, который находился в одном из соседних населённых пунктов. Прибывший офицер узнал, что 32-летний пострадавший пришёл в гости к соседям, выпивал с хозяином и двумя его сыновьями. В какой-то момент началась ссора, и гостю причинили ножевое ранение руки.  

В Столбцовском районе семья ранила соседа и напала на участкового-1

Фото: УВД Минского облисполкома  

Прибывшие медработники забрали пострадавшего и уехали в больницу, а участковый сообщил детали случившегося направлявшейся к месту инцидента СОГ. В это время нетрезвые жильцы дома вышли к правоохранителю.  

Мужчины сперва угрожали милиционеру, а затем отец сыновей сходил за вилами. Офицер предупредил, что воспользуется табельным оружием, но сельчане не обратили на это внимания. Один из злоумышленников попытался ударить правоохранителя, а второй принялся бить служебный автомобиль металлической трубой.  

После этого участковый сделал предупредительные выстрелы, которые помогли успокоить нападавших. Далее 56-летний отец, а также его 30-летний и 26-летний сыновья были задержаны и доставлены в ИВС.  

Зимой 2019 года в Ивановском районе получил ранение милиционер.  

Пострадавший был госпитализирован – здесь подробности.  

# Нападение # происшествия

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