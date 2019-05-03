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В Бресте 17-летний первокурсник выпал из окна комнаты общежития

03 мая 2019 07:11
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Новости Беларуси. 1 мая около девяти вечера в Бресте 17-летний первокурсник одного из вузов выпал из окна комнаты общежития.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, студент упал с высоты пятого этажа. Пострадавший был доставлен в реанимацию.  

По факту случившегося проводится проверка, выясняются детали произошедшего. Согласно предварительной информации, в отношении парня противоправные действия не совершались.  

На неделе в Быхове четырёхлетний мальчик упал с пятого этажа.  

Ребёнок отделался ушибами и ссадинами – подробности здесь.  

# Падение с высоты # происшествия

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