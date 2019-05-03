В Бресте 17-летний первокурсник выпал из окна комнаты общежития

Новости Беларуси. 1 мая около девяти вечера в Бресте 17-летний первокурсник одного из вузов выпал из окна комнаты общежития.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, студент упал с высоты пятого этажа. Пострадавший был доставлен в реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются детали произошедшего. Согласно предварительной информации, в отношении парня противоправные действия не совершались.

На неделе в Быхове четырёхлетний мальчик упал с пятого этажа.