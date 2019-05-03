В Кореличском районе при пожаре на ферме погибли 34 телёнка

Новости Беларуси. Днём 2 мая на территории фермы возле деревни Долматовщина Кореличского района произошёл пожар.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, загорелась солома в рулонах, которая была разложена по периметру навеса для летнего содержания телят.

Работники фермы и спасатели эвакуировали 31 животное, 34 телёнка погибли. Огнём уничтожено 25 тонн соломы, закопчены опоры.

Выясняется причина пожара. Рассматриваются версии неосторожности при обращении с огнём, а также поджога.

Весной 2019 года случился пожар на молочно-товарной ферме в Крупском районе.