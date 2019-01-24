В Ивановском районе при задержании дебошира был ранен милиционер

Новости Беларуси. 23 января в Ивановском районе нетрезвый житель деревни Мохро ранил милиционера.
Как сообщает МВД Беларуси, накануне инцидента правоохранителям поступила информация о дебошире в деревне Мохро. К указанному месту выехали два участковых инспектора милиции.
Во время задержания 57-летнего подозреваемого, мужчина оказал сопротивление и нанёс одному из правоохранителей удар ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, его жизнь вне опасности.
Известно, что ранее задержанный привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Гражданин не женат, проживает один, не работает.
Возбуждено уголовное дело.
Осенью 2018 года в Борисовском районе мужчина выстрелил в знакомого и скрылся в лесном массиве.
Подозреваемый был задержан при выходе из леса – подробности здесь.