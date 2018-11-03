В Гродно нетрезвый строитель избил коллегу молотком из-за разницы в зарплате

Новости Беларуси. 31 октября в Гродно рабочий избил коллегу из-за разницы в зарплате.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл в конце рабочего дня. Четверо мужчин собрались в строительной бытовке, чтобы поговорить. Беседа сопровождалась употреблением алкогольных напитков.

В ходе общения разговор коснулся работы и оплаты труда. Выяснилось, что при наглядно одинаковом объёме выполненных работ мужчины получали разные суммы. Началась ссора. Отмечается, что никто из четырёх собеседников не имел отношения к бухгалтерии и не мог повлиять на зарплату.

Во время конфликта 45-летний гражданин нанёс своему 59-летнему коллеге три удара молотком: один по голове, два – по телу.

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