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В Гродно нетрезвый строитель избил коллегу молотком из-за разницы в зарплате

03 ноября 2018 06:40
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Новости Беларуси. 31 октября в Гродно рабочий избил коллегу из-за разницы в зарплате.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл в конце рабочего дня. Четверо мужчин собрались в строительной бытовке, чтобы поговорить. Беседа сопровождалась употреблением алкогольных напитков.  

В ходе общения разговор коснулся работы и оплаты труда. Выяснилось, что при наглядно одинаковом объёме выполненных работ мужчины получали разные суммы. Началась ссора. Отмечается, что никто из четырёх собеседников не имел отношения к бухгалтерии и не мог повлиять на зарплату.  

Во время конфликта 45-летний гражданин нанёс своему 59-летнему коллеге три удара молотком: один по голове, два – по телу.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».  

Летом 2018 года двое мужчин спорили о том, как правильно пасти коров.  

Спор закончился поножовщиной – здесь подробности.  

# Нападение # происшествия

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