В Кировском районе после столкновения с фурой погиб водитель микроавтобуса

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Кировском районе.

По информации УСК по Могилевской области, авария произошла вечером первого ноября. За рулем грузовика Mercedes находился 25-летний водитель.

Мужчина не учел дорожную обстановку и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с микроавтобусом, за рулем которого был 52-летний водитель. Он погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля – 45-летняя супруга водителя – была доставлена в медучреждение с травмами.