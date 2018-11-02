Прямой эфир

В Кировском районе после столкновения с фурой погиб водитель микроавтобуса

02 ноября 2018 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Кировском районе.

По информации УСК по Могилевской области, авария произошла вечером первого ноября. За рулем грузовика Mercedes находился 25-летний водитель.

Мужчина не учел дорожную обстановку и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с микроавтобусом, за рулем которого был 52-летний водитель. Он погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля – 45-летняя супруга водителя – была доставлена в медучреждение с травмами.

В Кировском районе после столкновения с фурой погиб водитель микроавтобуса -1

Фото: УСК по Могилевской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Было осмотрено место происшествия, допрошены свидетель и подозреваемый, назначен ряд экспертиз.

Следователи просят свидетелей и тех, у кого есть записи видеорегистратора с места ДТП, обратиться по телефонам (8 0222) 23-05-00, (8 0222) 29-80-06 (круглосуточно).

В начале осени страшная авария произошла в Осиповичском районе.

Столкнулись три машины, два человека погибли (читать далее). 

# Авария в Могилевской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мужчина сделал 27 закладок с психотропом
02 ноября 2018 07:57

В Минске мужчина сделал 27 закладок с психотропом

В Сухарево столкнулись Renault и маршрутка: три человека пострадали
01 ноября 2018 19:23

В Сухарево столкнулись Renault и маршрутка: три человека пострадали

В Гродно задержана мать найденного в мусорном контейнере младенца
01 ноября 2018 15:56

В Гродно задержана мать найденного в мусорном контейнере младенца