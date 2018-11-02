В Кировском районе после столкновения с фурой погиб водитель микроавтобуса

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Кировском районе.
По информации УСК по Могилевской области, авария произошла вечером первого ноября. За рулем грузовика Mercedes находился 25-летний водитель.
Мужчина не учел дорожную обстановку и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с микроавтобусом, за рулем которого был 52-летний водитель. Он погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля – 45-летняя супруга водителя – была доставлена в медучреждение с травмами.
Фото: УСК по Могилевской области
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Было осмотрено место происшествия, допрошены свидетель и подозреваемый, назначен ряд экспертиз.
Следователи просят свидетелей и тех, у кого есть записи видеорегистратора с места ДТП, обратиться по телефонам (8 0222) 23-05-00, (8 0222) 29-80-06 (круглосуточно).
В начале осени страшная авария произошла в Осиповичском районе.
Столкнулись три машины, два человека погибли (читать далее).