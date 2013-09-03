В Латвии мужчина забросал жилой дом «коктейлями Молотова»

Новости Латвии. Многоквартирный дом в городе Лиелвард подвергся нападению своего же жильца.

Мужчина с бутылками, в которых находилась зажигательная смесь, бегал по двору и пытался забросить их в квартиры дома. Пламя вспыхнуло как раз в квартире, собственником которой был поджигатель.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры. Злоумышленника задержали, ведётся расследование.



Напомним, несколько лет назад с помощью «коктейлей Молотова» в местечке Катуница (Болгария) едва не устроили самосуд над семьёй цыганского барона. Накануне под колёсами его автомобиля погиб 19-летний местный житель. Более пятисот человек собрались вокруг дома, где живут цыгане. Люди требовали, чтобы они покинули деревню, после чего начали переворачивать принадлежащие табору автомобили и забрасывать дом бутылками с зажигательной смесью (смотрите видео).