Под Минском водитель Volkswagen сбил человека, скрылся и начал разбирать автомобиль

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, к месту происшествия были направлены сотрудники милиции, СОГ и специалисты ГКСЭ. В ходе изучения вещно-следовой обстановки были обнаружены части автомобиля, которые позволили предположить, что наезд совершил Volkswagen Golf или Jetta.

Вскоре правоохранители вышли на 45-летнего жителя деревни Кулики Червенского района. В гараже у мужчины находился Volkswagen Jetta с характерными для аварии повреждениями.

Гражданин сказал милиционерам, что его иномарка уже давно не на ходу, и он её почти разобрал. Кроме того, мужчина уверял, что не попадал в аварию. Однако на автомобиле были обнаружены следы крови, а на территории возле дома находились фрагменты машины с повреждениями, характерными для ДТП.