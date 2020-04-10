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Под Минском водитель Volkswagen сбил человека, скрылся и начал разбирать автомобиль

10 апреля 2020 11:30
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Новости Беларуси. 9 апреля около половины четвёртого ночи в Минском районе возле посёлка Привольный было обнаружено тело мужчины с признаками наезда. 

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, к месту происшествия были направлены сотрудники милиции, СОГ и специалисты ГКСЭ. В ходе изучения вещно-следовой обстановки были обнаружены части автомобиля, которые позволили предположить, что наезд совершил Volkswagen Golf или Jetta. 

Под Минском водитель Volkswagen сбил человека, скрылся и начал разбирать автомобиль-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома 

Вскоре правоохранители вышли на 45-летнего жителя деревни Кулики Червенского района. В гараже у мужчины находился Volkswagen Jetta с характерными для аварии повреждениями. 

Гражданин сказал милиционерам, что его иномарка уже давно не на ходу, и он её почти разобрал. Кроме того, мужчина уверял, что не попадал в аварию. Однако на автомобиле были обнаружены следы крови, а на территории возле дома находились фрагменты машины с повреждениями, характерными для ДТП. 

Под Минском водитель Volkswagen сбил человека, скрылся и начал разбирать автомобиль-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома 

Гражданин был задержан по подозрению в совершении преступления. 

На прошлой неделе в Пуховичском районе автомобиль наехал на лежавшего на дороге мужчину.

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# Авария в Минской области # происшествия

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