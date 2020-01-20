В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после звонка его жены

Новости Беларуси. В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после сообщения его супруги.

По информации МВД, происшествие случилось вечером 18 января. В оперативно-дежурную службу Стародорожского РОВД позвонила женщина. Она сообщила, что ее муж, который находится в нетрезвом состоянии, планирует сесть за руль автомобиля Ford.

Сотрудники ГАИ заметили транспортное средство на улице Армейской. Инспекторы подъехали к авто, включив проблесковые маячки, водитель начал движение, но затем остановился.