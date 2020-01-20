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В Мостовском районе при столкновении самосвала и фуры пострадал водитель

20 января 2020 13:30
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Новости Беларуси. 19 января около полудня в Мостовском районе столкнулись самосвал и фура. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла на трассе Р50. 46-летний водитель МАЗа обрабатывал проезжую часть. Во время разворота самосвал не пропустил попутный Volvo с полуприцепом. 

В Мостовском районе при столкновении самосвала и фуры пострадал водитель-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В ДТП водитель МАЗа получил открытую ЧМТ, ушиб грудной клетки и сердца, перелом ключицы. Пострадавший госпитализирован. 

В Мостовском районе при столкновении самосвала и фуры пострадал водитель-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В Мостовском районе при столкновении самосвала и фуры пострадал водитель-6

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе возле Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault.

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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