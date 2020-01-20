В Мостовском районе при столкновении самосвала и фуры пострадал водитель
Новости Беларуси. 19 января около полудня в Мостовском районе столкнулись самосвал и фура.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла на трассе Р50. 46-летний водитель МАЗа обрабатывал проезжую часть. Во время разворота самосвал не пропустил попутный Volvo с полуприцепом.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В ДТП водитель МАЗа получил открытую ЧМТ, ушиб грудной клетки и сердца, перелом ключицы. Пострадавший госпитализирован.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе возле Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault.
У легковушки оторвало крышу – подробнее здесь.