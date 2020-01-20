В Мостовском районе при столкновении самосвала и фуры пострадал водитель

Новости Беларуси. 19 января около полудня в Мостовском районе столкнулись самосвал и фура.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла на трассе Р50. 46-летний водитель МАЗа обрабатывал проезжую часть. Во время разворота самосвал не пропустил попутный Volvo с полуприцепом.