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В Борисове в арке между подъездами дома обнаружено тело мужчины

20 января 2020 13:43
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Новости Беларуси. Утром 20 января в Борисове было обнаружено тело 55-летнего жителя райцентра. 

Как сообщает Следственный комитет, погибший находился в арке между подъездами многоквартирного дома. Предварительно, мужчина ехал на велосипеде и упал в яму глубиной около двух метров, которая была выкопана для ремонта канализационных труб. 

Зафиксирована следовая картина на месте происшествия. 

Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза. Опрашиваются сотрудники коммунальной организации, которые выполняли ремонт, изъята документация. 

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# Несчастный случай # происшествия

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