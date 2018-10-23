В Стародорожском районе 23-летний мужчина обстрелял из пневматики дом соседа

Новости Беларуси. Мужчина в Стародорожском районе обстрелял из пневматики соседский дом.

По информации СК, происшествие случилось вечером пятого октября. Женщина сообщила, что в деревне Бараново мужчина угрожает сожителю оружием и обстреливает дом.

23-летний неработающий и ранее судимый подозреваемый был задержан по месту жительства.

Мужчина пришел к дому потерпевшего с целью поговорить об общем знакомом, но получил отказ. Тогда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал показывать жителям дома пневматический пистолет.

Мужчина произвел около 20 выстрелов по окнам, в сторону хозяина дома и его собаки. Хозяин вместе с питомцем успел скрыться в доме, а стрелявший ушел вместе с оружием.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Опрашиваются потерпевшие и свидетели, собирается информация, характеризующая личность подозреваемого. По месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты 20 металлических шариков для стрельбы, спрятанный в хозяйственной постройке пистолет и иные предметы, которыt были признаны вещественными доказательствами.

Обвиняемый заключен под стражу. Продолжается расследование.

В октябре нынешнего года на жителя Минска завели уголовное дело за жестокое обращение с животными.