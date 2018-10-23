«Вовремя собрали всё». Выброс нефтепродуктов ликвидируют в Бресте на обводном канале Мухавца

Новости Беларуси. Пятно нефтепродуктов устраняют в Бресте на обводном канале Мухавца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его заметили местные жители.

Экологи уже обработали поверхность воды специальным абсорбентом, который поможет избавиться от вредных веществ, впитав их. Вся процедура займет несколько недель. После к работе приступят сотрудники МЧС – очистят канал от ила.

Андрей Викторович, мастер по ремонту и обслуживанию очистных сооружений:

Выброс этот был небольшой, то есть не успел распространиться – вовремя собрали всё. Поддерживаем, смотрим, каждый день проверяем.

Этот канал не соединен с другими водными артериями, поэтому угрозы дальнейшего распространения вредных веществ нет. Причину ЧП сейчас устанавливают специалисты. Известно, что случившееся никак не повлияло на обитателей этого уголка природы.