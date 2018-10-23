17-летний парень подозревается в сексуальном насилии над 9-летней девочкой в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно 17-летний парень подозревается в сексуальном насилии над 9-летней девочкой.

По информации УВД Миноблисполкома, правоохранители получили информацию о преступлении днем девятнадцатого октября. Личность подозреваемого установили вечером того же дня.

Заявление в Молодечненский РОВД поступило от родителей 9-летней девочки. В подъезде многоквартирного дома неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

«На место незамедлительно выбыли руководители УВД, самые опытные оперативники управления, на раскрытие преступления были мобилизованы все силы Молодечненского РОВД».

По словам временно исполняющего обязанности по должности начальника Молодечненского РОВД Юрия Кабакова, были установлены приметы нападавшего. Информация была получена от потерпевшей. Затем правоохранители приступили к массированной отработке не только дома, в котором было совершено преступление, но и близлежащего жилого сектора – был совершен поквартирный обход, общались с местными жителями, изучались камеры видеонаблюдения.

Камера наружного наблюдения одного из административных помещений, которое было расположено недалеко от места преступления, зафиксировала молодого человека, который проходил мимо. Его приметы совпадали с разыскиваемым.

Вечером этого же дня подозреваемый был задержан. Им оказался 17-летний стажер одного из магазинов. Молодой человек оказался жителем другого города и уже уехал домой после работы. Правоохранители задержали парня по месту его жительства.

Сначала молодой человек отрицал свою причастность к произошедшему, но после того, как понял, сколько информации было получено в ходе розыска, перестал отпираться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».