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В Витебской области мужчина в +15 решил порыбачить на льду, в результате чего был госпитализирован с диагнозом «переохлаждение»

25 марта 2014 06:44
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Новости Беларуси. Плюс 15 не предел. В Витебской области в минувшие выходные, в разгар теплой весенней погоды, пришлось спасать рыбака, который вышел порыбачить на лед. Тонущего мужчину заметили очевидцы и вызвали спасателей.

Когда специалисты были на месте, горе-рыбак находился в воде в 20 метрах от берега. С диагнозом «переохлаждение» его госпитализировали. Примечательно то, что мужчина был абсолютно трезв, то есть вышел порыбачить на лед толщиной в 3 сантиметра совершенно осознанно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Рыбалка в Беларуси

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