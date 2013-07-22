В Могилёве пенсионер «заминировал» свадьбу, гостей эвакуировала милиция

Новости Беларуси. Запоминающаяся свадьба выдалась у могилевчан. Один из гостей, пенсионер 1957 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, решил внести разнообразие в избитый сценарий проведения свадебного торжества. Он позвонил в Могилёвский городской отдел по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что в помещении ресторана «Санта-Мария», где молодожёны отмечали праздник, заложено взрывное устройство.

Все гости немедленно были эвакуированы работниками милиции ещё до прибытия сотрудников МЧС. Свадьба прервалась на два часа. За это время помещение было проверено и никаких взрывных устройств обнаружено не было, сообщает ctv.by.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области (в комментарии БелТА):

Таким шутникам стоит уяснить, что установить личность лица, сообщающего о взрывном устройстве, не составляет особого труда. Новые технологии в арсенале стражей порядка позволяют раскрыть преступление в течение считанных часов и даже минут.

В отношении пенсионера уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 340 УК Республики Беларусь «Заведомо ложное сообщение об опасности». Теперь шутнику грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, три месяца назад пошутить с милицией решил минский школьник. Находясь на уроке, восьмиклассник позвонил в свою гимназию и сообщил о том, что в здании якобы находится бомба.

Сотрудникам милиции пришлось эвакуировать более тысячи человек из школы. 15-летнего подростка быстро вычислили, милиционерам он знаком: около двух лет назад он уже пытался совершить подобное. (смотрите видео)