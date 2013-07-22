В Минской области муж на почве ревности облил свою жену бензином и поджег

Новости Беларуси. Житель Червеньского района на почве ревности облил свою жену бензином и поджег. Женщина получила ожоги 2 и 3 степени и была госпитализирована, сообщает ctv.by.

Представитель УВД Минской области (в комментарии агентству «Интерфакс-Запад»):

Из больницы поступило сообщение о том, что из своей квартиры в деревне Натальевск с ожогами 2 и 3 степени госпитализирована неработающая местная жительница 1970 года рождения. Установлено, что муж женщины, 1967 года рождения, неработающий, проживающий совместно, в ссоре на почве ревности облил ее бензином и поджег. Женщина в момент ссоры находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 2 пункта 5 статьи 139 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, год назад подобное преступление в отношении своей 43-летней гражданской жены совершил житель Шкловского района. После совместной выпивки они повздорили. Разозленный мужчина схватил канистру с бензином, облил женщину и поджег, но потом, протрезвев, стал сбивать пламя. С термическими ожогами головы и верхних конечностей 1, 2, 3 степеней и ожоговым шоком женщину госпитализировали в Шкловскую центральную районную больницу.

А месяц назад в Березинском районе Минской области мужчина при попытке потушить своего родственника случайно вылил на него вместо воды бензин. (смотрите видео)