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Не менее 500 заключенных сбежали после нападения на два тюремных комплекса в Ираке

22 июля 2013 11:38
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Новости Ирака. В окрестностях Багдада боевики атаковали два тюремных комплекса.

Налеты были совершены одновременно и по одному сценарию. Сначала экстремисты обстреляли тюрьмы из минометов, после чего вооруженные группы пошли на штурм.

В настоящее время к месту осады стянуты крупные армейские подразделения и бригады спецназа, которым оказывают поддержку боевые вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 500 заключенных сбежали после нападения на два тюремных комплекса в окрестностях Багдада. По другим данным, число сбежавших заключенных может достигать тысячи человек. 

# происшествия # Стрельба

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