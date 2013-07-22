Не менее 500 заключенных сбежали после нападения на два тюремных комплекса в Ираке

Новости Ирака. В окрестностях Багдада боевики атаковали два тюремных комплекса.

Налеты были совершены одновременно и по одному сценарию. Сначала экстремисты обстреляли тюрьмы из минометов, после чего вооруженные группы пошли на штурм.

В настоящее время к месту осады стянуты крупные армейские подразделения и бригады спецназа, которым оказывают поддержку боевые вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 500 заключенных сбежали после нападения на два тюремных комплекса в окрестностях Багдада. По другим данным, число сбежавших заключенных может достигать тысячи человек.