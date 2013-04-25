В США взорвались баржи с природным газом

Новости США. В американском штате Алабама одна за другой взрываются баржи с природным газом. К этому часу взлетели на воздух уже четыре судна.

По словам очевидцев, взрывы были настолько сильными, что услышать их можно было на расстоянии нескольких километров от порта. На данный момент известно о трех пострадавших. Пожарные пытаются взять ситуацию под контроль. Но пока это не удается.

С территории порта экстренно эвакуируют людей. Что привело к взрыву, ещё предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.