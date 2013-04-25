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Племянник мэра Манчестера расстрелял 5 человек

25 апреля 2013 08:32
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Новости США. В американском штате Иллинойс стали известны подробности дерзкого убийства. Там накануне 43-летний Рик Смит ворвался в одну из квартир и расстрелял всю семью,  включая маленьких детей и беременную женщину. Погибли 5 человек. Выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Предположительно, мужчина мстил родственникам бывшей подруги, с которой не мог поделить их общего ребенка. При задержании Смит получил несколько пуль, ставших для него роковыми. Уже установлено, что стрелок был племянником мэра Манчестера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Стрельба

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