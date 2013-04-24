5 человек погибли при очередной стрельбе в США

Новости США. Жертвами очередной стрельбы в США стали пять человек. Еще несколько, в том числе, ребенок, ранены.

ЧП произошло в одном из жилых домов Манчестера. Имена погибших не сообщаются, по некоторым данным, все они могли быть членами одной семьи.

Сейчас место преступления оцеплено. В городе закрыты школы и социальные учреждения.

Известно, что после продолжительной погони полиции удалось поймать и арестовать преступника. Его личность устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.