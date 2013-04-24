Прямой эфир

5 человек погибли при очередной стрельбе в США

24 апреля 2013 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Жертвами очередной стрельбы в США стали пять человек. Еще несколько, в том числе, ребенок, ранены.

ЧП произошло в одном из жилых домов Манчестера. Имена погибших не сообщаются, по некоторым данным, все они могли быть членами одной семьи.

Сейчас место преступления оцеплено. В городе закрыты школы и социальные учреждения.

Известно, что после продолжительной погони полиции удалось поймать и арестовать преступника. Его личность  устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Перестрелка

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Могилева обрушился склон - чудом никто не пострадал
24 апреля 2013 17:12

В центре Могилева обрушился склон - чудом никто не пострадал

В Вилейке эвакуировали 36 жителей жилого дома из-за сильного пожара
24 апреля 2013 14:47

В Вилейке эвакуировали 36 жителей жилого дома из-за сильного пожара

Госпитализированы 8 работников БелАЗа
24 апреля 2013 11:16

Госпитализированы 8 работников БелАЗа