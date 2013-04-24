В центре Могилева обрушился склон - чудом никто не пострадал

Новости Беларуси. В центре Могилева обрушился склон. Из-за талых вод в природоохранной зоне снесло тонны земли вместе с десятками деревьев. У подножья — пешеходная дорожка. Во время оползня чудом никто не пострадал.

Всю зиму могилевские коммунальщики снег со всего города свозили на этот склон. Областной центр, конечно, очистили, только о возможных последствиях никто не подумал. С приходом весны снег начал таять и большой участок земли вместе с десятками деревьев снесло в буквальном смысле слова.

Председатель уличного комитета района Подникольского монастыря в Могилеве возмущен сложившейся ситуацией. Спокойно смотреть на последствия оползня Александр Пикуля не в силах. Ведь это, уверен пенсионер, не простое явление природы, а халатность коммунальщиков.

У подножья склона - пешеходная зона и дорога. Далее — Свято-Никольский монастырь. Это еще чудо, говорит Александр, что никто не пострадал, когда глыбы земли и деревья сплошным потоком несло вниз. На пешеходной дорожке часто гуляют и старики, и мамы с детьми. А буквально в трехстах метрах от места обрушения – насосная станция. Вода из подземных источников прямиком идет в квартиры. И жители Могилева не на шутку встревожены: не отразилась ли такая городская свалка на качестве питьевой воды?

Коммунальщики своей вины в случившемся не отрицают. Обильные снегопады наделали немало бед в городе этой зимой. Чтобы справиться с бедствием оперативнее, снег решили вывозить не за город, а оставлять на этом склоне. Только хотели как лучше, а получилось…

Александр Селезнев, директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:

В ближайшее время склон будет укреплен, после того, как мы определимся с техническим решением этого вопроса.

Сегодня опасную зону огородили, чтобы никто из случайных прохожих не пострадал. Ведь не исключено, что с первыми дождями склон снова обрушится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.