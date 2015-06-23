Минск: Из-за короткого замыкания в телевизоре на улице Бельского сгорела квартира

Новости Беларуси. Из-за короткого замыкания в телевизоре на улице Бельского сгорела квартира. Нетрезвому хозяину удалось самостоятельно покинуть дом. Мужчина не пострадал. К слову, это уже не первый случай, когда такие нужные в быту электроприборы приводят к беде. Так, на прошлой неделе из-за замыкания электропроводки в ноутбуке сгорела квартира на улице Громова. А незадолго до этого в одном из домов по улице Голодеда виновницей пожара стала стиральная машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Пожары по причине короткого замыкания происходят достаточно часто, однако истинная причина в большинстве случаев кроется в неправильной эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также эксплуатация их в неисправном состоянии. Поэтому МЧС еще раз напоминает, что эксплуатировать электроприборы необходимо в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя.