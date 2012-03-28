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В США самолет пришлось сажать одному из пассажиров из-за неадекватного поведения пилота

28 марта 2012 12:42
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В США самолет, следовавший из Нью-Йорка в Лас-Вегас, пришлось сажать одному из пассажиров. Правда, следует отметить, что он являлся пилотом гражданской авиации.

К экстренной посадке пришлось прибегнуть из-за расстройства психики у командира экипажа, который в середине полета покинул кабину и стал вести себя крайне неадекватно. Кто-то снял все это на свой телефон.

К счастью, самолет благополучно приземлился. В аэропорту помешавшегося капитана увезли на машине «скорой помощи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиасообщение

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