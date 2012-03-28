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Председатель Иудейского религиозного объединения Беларуси задержан в момент получения взятки в размере более $13 тысяч

28 марта 2012 10:43
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Новости Беларуси. Взятка в особо крупном размере. Правоохранители задержали председателя Иудейского религиозного объединения Беларуси в момент получения незаконного денежного вознаграждения в размере более 13 тысяч долларов.

Юрий Дорн сдавал в аренду помещения объединения и в некоторых случаях получал от предпринимателей немалые суммы в валюте, при этом не оформляя договоров.

Между лжесобственником и клиентом произошел конфликт, после которого иностранец обратился в милицию. По факту взятки Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Павел Траулько, начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
В религиозном объединении Дорн занимал должность, связанную с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, и единолично решал основные финансовые вопросы. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Следствие не исключает, что подобные противоправные факты в деятельности Дорна не единичны.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Криминал

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