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В США произошёл пожар в доме престарелых – погибли 9 человек

15 июля 2025 07:03
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В США произошел пожар в доме престарелых. Погибли по меньшей мере 9 человек, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США произошёл пожар в доме престарелых – погибли 9 человек-2

На месте работали полсотни пожарных. Они обнаружили сильное задымление и пламя у входа в здание. Внутри оказались заблокированы люди. Известно, что всего в доме престарелых проживало почти 70 человек. Во время тушения, пятеро пожарных получили травмы. Выжившие постояльцы госпитализированы в тяжелом состоянии. Причины трагедии выясняются.

# США # Пожар

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