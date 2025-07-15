В США произошёл пожар в доме престарелых – погибли 9 человек

В США произошел пожар в доме престарелых. Погибли по меньшей мере 9 человек, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте работали полсотни пожарных. Они обнаружили сильное задымление и пламя у входа в здание. Внутри оказались заблокированы люди. Известно, что всего в доме престарелых проживало почти 70 человек. Во время тушения, пятеро пожарных получили травмы. Выжившие постояльцы госпитализированы в тяжелом состоянии. Причины трагедии выясняются.