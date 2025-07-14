Стрельба в баптистской церкви штата Кентукки унесла жизни трёх человек

Стрельба в баптистской церкви штата Кентукки унесла жизни трех человек, включая самого подозреваемого. Он был ликвидирован сотрудниками полиции при задержании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две убитые злоумышленником женщины скончались на месте. Еще по меньшей мере двое мужчин получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Сообщается, что перед трагедией вооруженный мужчина был остановлен полицейским в районе аэропорт города Кентукки. Злоумышленник внезапно выстрелил в патрульного, а после угнал автомобиль и скрылся в баптистской церкви. Там он открыл огонь по людям. На место происшествия экстренно прибыла полиция и обезвредила нападавшего. Сейчас устанавливается личность преступника и мотивы его действий.