Направлявшийся из Лондона в Нидерланды самолёт бизнес-авиации потерпел крушение

Небольшой самолет упал после взлета из аэропорта под Лондоном. По данным местных СМИ, речь идет о бизнес-джете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12-метровый лайнер направлялся в Нидерланды. На данный момент нет информации, сколько человек находилось на борту двухмоторного турбовинтового самолета. Очевидцы рассказали о сильном пожаре на месте инцидента, возгорание сопровождали черные клубы дыма. Все рейсы из аэропорта, расположенного в графстве Эссекс, отменены.