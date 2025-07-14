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Направлявшийся из Лондона в Нидерланды самолёт бизнес-авиации потерпел крушение

14 июля 2025 08:12
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Небольшой самолет упал после взлета из аэропорта под Лондоном. По данным местных СМИ, речь идет о бизнес-джете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направлявшийся из Лондона в Нидерланды самолёт бизнес-авиации потерпел крушение-2

12-метровый лайнер направлялся в Нидерланды. На данный момент нет информации, сколько человек находилось на борту двухмоторного турбовинтового самолета. Очевидцы рассказали о сильном пожаре на месте инцидента, возгорание сопровождали черные клубы дыма. Все рейсы из аэропорта, расположенного в графстве Эссекс, отменены. 

# Крушение

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