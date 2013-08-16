В США хакер «научил» радио-няню ругаться матом

Новости США. Ни на шутку перепугалась семья из Хьюстона, когда посреди ночи из детской комнаты донёсся грубый мужской голос. Неизвестный выкрикивал ругательства.

Отец двухлетней Эллисон немедля ворвался в комнату дочери. Как выяснилось, «голос» издаёт радио-няня. Прибор с микрофоном и веб-камерой супруги купили, чтобы наблюдать за малюткой. Неожиданно камера повернулась к мужчине и выдала очередную порцию брани. После чего мужской голос начал орать: «Эллисон, вставай!». Придя в себя, глава семейства выключил устройство. К счастью, малютка Эллисон так крепко спала, что в то время пока отец выяснял отношения с радио-няней, лишь один раз перевернулась на другой бочок.

Марк Гилберт, отец Эллисон:

В мой дом будто ворвался незнакомец. Как отец, я должен защитить своего ребенка от плохих людей, посягающих на ее спокойствие. Но теперь мне страшновато снова ставить там камеру, ведь какой-нибудь ненормальный снова может взломать ее.

Как и, главное, зачем хакер взломал радио-няню, не известно. Для мошенников Интернет – лакомый кусок. Не выходя из дома, легким движением руки они могут очистить банк или обычного человека. И при этом они часто остаются безнаказанными. Минчанин Дмитрий Четвертушкин также столкнулся с виртуальным взломом. Злую шутку с белорусом сыграли 1 апреля (смотрите видео).