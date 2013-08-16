Прямой эфир

В Витебской области сотрудница банка сгорела на корпоративном пикнике

16 августа 2013 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Полоцком районе отдых на природе закончился трагедией для 47-летней женщины.

Коллеги развели костёр у подножия возвышенности, неподалёку от озера. Ближе к ночи женщина уснула, а её коллеги пошли купаться. Как долго компания отсутствовала, так и не удалось выяснить. Когда они вернулись, увидели, что женщина скатилась вниз и упала прямо в пылающий костёр.  Спасти коллегу уже не удалось.

Инна Горбачёва, официальный представитель управления СК по Витебской области:
Криминальная версия гибели женщины не подтвердилась. Установлено, что это был несчастный случай.

По информации «Комсомолки», в  крови погибшей обнаружено 3,9 промилле алкоголя. Это достаточно сильная степень опьянения. Для сравнения напомним, на Брестчине  этой весной задержали тракториста практически со смертельной дозой алкоголя в крови – 3,3 промилле. К счастью, натворить бед он не успел. Нетрезвую езду механизатора вовремя заметили (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Пакистане террористы напали на пассажирский поезд. Несколько человек погибли, более 20 ранены
16 августа 2013 12:50

В Пакистане террористы напали на пассажирский поезд. Несколько человек погибли, более 20 ранены

При строительстве гаража в Бобруйске на рабочих обрушались плиты перекрытия. 1 человек погиб
16 августа 2013 10:26

При строительстве гаража в Бобруйске на рабочих обрушались плиты перекрытия. 1 человек погиб

Цистерна с газом взорвалась на железнодорожной станции в Болгарии. Ранены более 10 человек
16 августа 2013 09:49

Цистерна с газом взорвалась на железнодорожной станции в Болгарии. Ранены более 10 человек