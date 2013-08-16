В Витебской области сотрудница банка сгорела на корпоративном пикнике

Новости Беларуси. В Полоцком районе отдых на природе закончился трагедией для 47-летней женщины.

Коллеги развели костёр у подножия возвышенности, неподалёку от озера. Ближе к ночи женщина уснула, а её коллеги пошли купаться. Как долго компания отсутствовала, так и не удалось выяснить. Когда они вернулись, увидели, что женщина скатилась вниз и упала прямо в пылающий костёр. Спасти коллегу уже не удалось.

Инна Горбачёва, официальный представитель управления СК по Витебской области:

Криминальная версия гибели женщины не подтвердилась. Установлено, что это был несчастный случай.

По информации «Комсомолки», в крови погибшей обнаружено 3,9 промилле алкоголя. Это достаточно сильная степень опьянения. Для сравнения напомним, на Брестчине этой весной задержали тракториста практически со смертельной дозой алкоголя в крови – 3,3 промилле. К счастью, натворить бед он не успел. Нетрезвую езду механизатора вовремя заметили (смотрите видео).