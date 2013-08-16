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В Гомельской области Ford переехал человека, лежащего на дороге

16 августа 2013 16:28
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Новости Беларуси. Трагедия произошла вчера вечером в Ельском районе Гомельской области.

За рулём иномарки находился 46-летний житель Пинска. На закруглении дороги он наехал на женщину, лежащую на дороге. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Напомним, в декабре минувшего года в Сморгонском районе «Ауди» раздавил мужчину, который на спор лёг на проезжую часть. Семейная пара возвращалась домой от гостей. Пытаясь успеть на маршрутку, они пошли по дороге. В какой-то момент 45-летний мужчина предложил супруге спор.

 

# происшествия # Авария в Гомельской области

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