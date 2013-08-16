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В Пакистане террористы напали на пассажирский поезд. Несколько человек погибли, более 20 ранены

16 августа 2013 12:50
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Новости Пакистана. Очередная атака на западе Пакистана, в провинции Белуджистан. По последним данным, погибли несколько человек, более 20 получили ранения.

Террористы напали на пассажирский поезд. Сначала по составу ударила ракета, а затем его обстреляли. Среди убитых и раненых много женщин и детей. Многие из них находятся в критическом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. В Белуджистане, самой большой и при этом наименее населенной провинции Пакистана, действуют как местные сепаратисты, добивающиеся ее независимости, так и радикальные исламисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

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