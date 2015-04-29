В США 62-летнего сотрудника пищевой компании случайно зажарили в духовке с тунцом

Новости США. Власти Лос-Анджелеса обвинили компанию Bumble Bee Foods в нарушении правил техники безопасности, в результате чего 62-летний сотрудник фирмы Хосе Мелена был запечен в промышленной духовой печи вместе с 5,5 тоннами тунца. О шокирующем инциденте сообщает NBC News.

Хосе Мелена занимался техосмотром духовой печи. Его коллега решил, что мужчина уже ушел, заполнил камеру печи 5,5 тоннами тунца и включил ее. Пропажу Мелены заметили спустя некоторое время. Его искали в цехах и на парковке, однако поиски ни к чему не приводили.

Спустя два часа мужчину нашли мертвым в духовой камере, которая к тому моменту успела нагреться до 270 градусов. Как отмечают местная пресса, глубина духового шкафа – 11 метров.



Заявление руководства пищевой фирмы:

Мы продолжаем скорбеть о нашем коллеге, погибшем в результате этого трагического инцидента. Тем не менее, мы не считаем себя виновными в его смерти.

Если вину Bumble Bee Foods докажут, то директор по производству фирмы и управляющий по вопросам безопасности могут быть приговорены к трем годам тюрьмы и к штрафу в размере до 250 тысяч долларов. Максимальная сумма штрафа для компании может составить 1,5 миллиона долларов.