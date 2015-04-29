Прямой эфир

Работника банка, укравшего почти 1 млн долларов, объявили в розыск

29 апреля 2015 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет объявил в розыск сотрудника, подозреваемого в крупной краже из хранилища одного из банков столицы.

25 апреля мужчина последним выходил из банковского учреждения. В отношении него следователями вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В ГУВД Мингорисполкома направлено поручение установить местонахождение и задержать лицо, причастное к совершенному преступлению.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:
Следствием установлено, что к краже денег причастен 43-летний сотрудник банка, осуществлявший контроль за обеспечением внутрибанковского режима, защиту периметра и служебных помещений. Следствием допрошены десятки сотрудников банка, изъята и всесторонне изучается финансовая документация, записи камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертных исследований. В ГУВД Мингорисполкома направлено поручение на установление местонахождения и задержание лица, причастного к совершенному преступлению.

Напомним, кража была совершена вечером 25 апреля, а обнаружили пропажу денег через несколько дней. По предварительным данным, злоумышленнику удалось похитить денежные средства на сумму свыше Br11 млрд (в различных валютах в эквиваленте). Точный размер ущерба будет установлен после проведения необходимых следственных действий.

# происшествия # Кража

Другие новости рубрики

Все новости
В Березинском районе мужчина во время выжигания мусора получил ожоги
28 апреля 2015 14:48

В Березинском районе мужчина во время выжигания мусора получил ожоги

Автомобилист стал очевидцем того, как ветер сдул поезд с моста в США
28 апреля 2015 10:40

Автомобилист стал очевидцем того, как ветер сдул поезд с моста в США

Сотрудник одного из банков Минска подозревается в хищении почти $700 тысяч и более 12 млрд рублей в иностранной валюте
28 апреля 2015 10:25

Сотрудник одного из банков Минска подозревается в хищении почти $700 тысяч и более 12 млрд рублей в иностранной валюте