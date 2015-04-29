Работника банка, укравшего почти 1 млн долларов, объявили в розыск

Новости Беларуси. Следственный комитет объявил в розыск сотрудника, подозреваемого в крупной краже из хранилища одного из банков столицы.



25 апреля мужчина последним выходил из банковского учреждения. В отношении него следователями вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В ГУВД Мингорисполкома направлено поручение установить местонахождение и задержать лицо, причастное к совершенному преступлению.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Следствием установлено, что к краже денег причастен 43-летний сотрудник банка, осуществлявший контроль за обеспечением внутрибанковского режима, защиту периметра и служебных помещений. Следствием допрошены десятки сотрудников банка, изъята и всесторонне изучается финансовая документация, записи камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертных исследований. В ГУВД Мингорисполкома направлено поручение на установление местонахождения и задержание лица, причастного к совершенному преступлению.

Напомним, кража была совершена вечером 25 апреля, а обнаружили пропажу денег через несколько дней. По предварительным данным, злоумышленнику удалось похитить денежные средства на сумму свыше Br11 млрд (в различных валютах в эквиваленте). Точный размер ущерба будет установлен после проведения необходимых следственных действий.