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Мозырь: молодая мать пыталась сбросить с балкона 4-летнюю дочь

29 апреля 2015 10:08
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Новости Беларуси. В Мозыре 32-летняя мать хотела лишить жизни собственного ребенка. Она пыталась сбросить с балкона своей квартиры, расположенной на третьем этаже, 4-летнюю дочь.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления СК по Гомельской области:
13 апреля примерно около семи часов утра мозырянка попыталась выбросить девочку с балкона своей квартиры, расположенной на третьем этаже. В последний момент осуществить задуманное ей помешал супруг. Учитывая, что подозреваемая находилась в стрессовом психоэмоциональном состоянии, она была доставлена в психоневрологический диспансер. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза молодой женщины, которая пока находится на излечении.

Что толкнуло мать на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить.

Мозырь: молодая мать пыталась сбросить с балкона 4-летнюю дочь -1

К несчастью, подобный случай – далеко не единственный. Одни готовы за своими детьми и в огонь и в воду. Другие – хладнокровно бросают их в пропасть. В начале апреля Гомель потрясла трагедия. 25-летнюю женщину обвиняют в утоплении двоих малолетних детей. 



По показаниям задержанной, около полуночи она решила искупать дочку: положила девочку в ванну с водой и отлучилась к компьютеру. Живой 11-месячную Ангелину Оксана больше не видела. После случившегося она сама принесла сына из комнаты и погрузила с головой в воду. Когда утром оперативники прибыли по вызову, аккуратно одетые тела детей лежали на кровати в комнате. Подробности – в видеосюжете.

# происшествия # Мария Кривоногова # Убийство

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