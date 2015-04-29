Мозырь: молодая мать пыталась сбросить с балкона 4-летнюю дочь

Новости Беларуси. В Мозыре 32-летняя мать хотела лишить жизни собственного ребенка. Она пыталась сбросить с балкона своей квартиры, расположенной на третьем этаже, 4-летнюю дочь.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления СК по Гомельской области:

13 апреля примерно около семи часов утра мозырянка попыталась выбросить девочку с балкона своей квартиры, расположенной на третьем этаже. В последний момент осуществить задуманное ей помешал супруг. Учитывая, что подозреваемая находилась в стрессовом психоэмоциональном состоянии, она была доставлена в психоневрологический диспансер. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза молодой женщины, которая пока находится на излечении.

Что толкнуло мать на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить.