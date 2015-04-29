В метро Москвы поезд целую остановку тащил застрявшего в дверях пассажира

Новости России. Подробности шокирующего инцидента, произошедшего на перегоне между двумя станциями Московского метрополитена – «Курской» и «Площадью Революции» – устанавливают правоохранители.



Мужчина не успел зайти в вагон, его зажало дверью, и поезд тронулся. Что было дальше, сведения расходятся. По одной версии, пассажиры сообщили об этом машинисту лишь после того, как поезд проехал 15 метров. По другим источникам, поезд ехал значительно дольше, и пассажир был зажат дверьми весь переезд от «Курской» до «Площади Революции».



Сотрясение головного мозга, травмы головного мозга и множественные ушибы и ссадины по всему телу. С такими травмами, по информации LifeNews, 53-летнего мужчину доставили в больницу.



Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной подземки, мужчина «успел лишь просунуть часть руки в вагон, после чего двери закрылись полностью, и поезд начал движение».



В Московском метрополитене инцидент назвали незначительным, а ответственность за него возложили на пострадавшего мужчину.