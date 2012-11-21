В США 15-летний подросток застрелил 13-летнюю девочку прямо в школьном автобусе

Новости США. Стрельба в американском штате Флорида привела к гибели 13-летней девочки.

Трагедия разыгралась в школьном автобусе, когда дети направлялись на занятия. В момент ЧП в салоне находилась семилетняя сестра погибшей. Убийство произошло на ее глазах.

Очевидцы происшествия рассказывают, что мальчик, перед совершением убийства, демонстративно достал пистолет, затем выстрелил девочке в шею и скрылся. Полиция в скором времени задержала малолетнего преступника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.