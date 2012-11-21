Прямой эфир

В США 15-летний подросток застрелил 13-летнюю девочку прямо в школьном автобусе

21 ноября 2012 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Стрельба в американском штате Флорида привела к гибели 13-летней девочки.

Трагедия разыгралась в школьном автобусе, когда дети направлялись на занятия. В момент ЧП в салоне находилась семилетняя сестра погибшей. Убийство произошло на ее глазах.

Очевидцы происшествия рассказывают, что мальчик, перед совершением убийства, демонстративно достал пистолет, затем выстрелил девочке в шею и скрылся. Полиция в скором времени задержала малолетнего преступника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
21 ноября 2012 07:37

В Дзержинском районе заживо сгорели 40 тысяч цыплят

20 ноября 2012 08:58

Разбойное нападение на таксиста по ул. Аранской в Минске. Преступники скрылись

19 ноября 2012 17:22

В Гомельской области 6 человек погибли на пожарах