В Гомельской области 6 человек погибли на пожарах

Новости Беларуси. 6 человек погибло в выходные в пожаре в Гомельской области. Особое внимание спасателей к частному сектору — в сводках чаще всего фигурируют эти территории. Называть точные причины пожаров пока рано, однако объединяющий фактор во всех случаях всё же есть.

Жительница Красногорска Татьяна Данькина своих соседей уже спасала. Ровно год назад их дом уже горел. В этот раз прийти на помощь не успела.

Татьяна Данькина, жительница Красногорска:

Я пока корову довела до сюда, смотрю - дым пошёл и сразу окна выпали, и огонь всю хату охватил, и туда уже было не подойти.

В огне пожара погибли двое мужчин. Отец и сын. Оба состояли на учёте за злоупотребление спиртными напитками. Предписания на починку печного отопления в этом году они уже получали дважды, но всё закончилось ещё до начала ремонта. Пожарным оставалось лишь извлечь останки мужчин из-под горящих обломков.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В эти выходные оперативная обстановка в области резко ухудшилась. 5 погибших, 2 спасённых человека, ещё один сегодня утром погибший. Главная причина в том, что похолодало - та категория, которая злоупотребляет, перебрались в дома. Там пьют, там курят, там же бросают окурки, там же, к сожалению, и погибают.

Всех погибших объединяет одно - асоциальный образ жизни и пренебрежение простыми нормами пожарной безопасности. Печальная статистика могла быть ещё страшнее.

О двух жителях одной из квартир этого дома, можно сказать, родились в рубашке. К моменту приезда спасателей пожилой мужчина и его сожительница были заживо погребены под обрушившейся крышей горящего дома.

На кадрах оперативной съёмки запечатлён момент, когда спасатели обнаружили живого человека в горящем доме. Правда, данный случай специалисты называют нетипичным. Чаще погорельцы задыхаются от дыма задолго до того, как обрушатся перекрытия крыши. И всё же несмотря на резкое увеличение количества жертв огня на этих выходных, проведённая профилактическая работа даёт свои результаты: число пожаров на Гомельщине в этом году снизилась почти на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.